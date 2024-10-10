ISW: Наступление россиян на Донетчине может достичь кульминации в ближайшие месяцы

Командование оккупационных российских войск приказало проводить высокие темпы механизированных наступательных операций в Украине для тактических успехов до образования сезонной грязи. По оценкам ISW, российская наступательная операция в Донецкой области, вероятно, достигнет кульминации в ближайшие месяцы, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

Аналитики предполагают, что российское военное командование, вероятно, приказало своим войскам проводить относительно высокие темпы механизированных наступательных операций в Украине, чтобы достичь значительных тактических успехов до того, как осенью 2024 года болотистость ограничит маневренность механизированных подразделений.

"Плохие погодные условия осенью 2024 года и в начале зимы 2024-2025 годов, вероятно, усложнят и ограничат маневр как механизированных, так и пехотных подразделений, но российские войска могут пытаться сохранить свое последовательное наступательное давление на востоке Украины, несмотря на эти трудности".

Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук заявил 8 октября, что российские войска увеличивают использование бронетехники на поле боя, особенно на Харьковском и Покровском направлениях, чтобы воспользоваться преимуществами сухих дорог и местности до того, как сезонные дожди вызовут топкость почвы.

Как отмечается в обзоре, российские войска проводят высокие темпы механизированных атак на западе Донецкой области с конца июля 2024 года и провели по меньшей мере четыре механизированные атаки на востоке Украины на уровне батальона с 25 июля 2024 года.

Также оккупанты возобновили относительно крупные механизированные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная с конца сентября 2024 года.

"Российское военное командование, вероятно, стремится активизировать механизированные наступательные действия, чтобы позволить российским войскам продвигаться по открытым полям и закрепиться в прифронтовых населенных пунктах, которые затем российские войска могут использовать как плацдарм для подготовки и проведения наступательных операций, направленных на достижение оперативных целей - таких как захват Курахово на западе Донецкой области или Покровска".

"Российские войска полагаются на небольшие пехотные группы, которые продвигаются под прикрытием ветрозащитных лесополос в открытых полях от населенного пункта к населенному пункту, особенно в направлении Покровска".

"Российские войска, скорее всего, не прекратят наступательных операций после осеннего сезона грязи, хотя неблагоприятные погодные условия, вероятно, снизят эффективность российской пехоты".

Эксперты указывают на то, что российские войска приложили целенаправленные усилия, чтобы вернуть себе инициативу на всей территории боевых действий осенью 2023 года, когда погодные условия были самыми сложными для проведения механизированных наступательных операций, и, возможно, будут пытаться удержать инициативу на этой территории с помощью последовательного наступательного давления осенью 2024 года при похожих погодных условиях.

"Российские войска исчерпали много резервов, которые они создали для своей усиленной наступательной операции „Лето 2024", которая была сосредоточена на продвижении в Донецкой области, и по оценкам ISW, российская наступательная операция, вероятно, достигнет кульминации в течение ближайших месяцев".

"Плохие погодные условия, которые ограничивают маневр на поле боя, вероятно, будут способствовать кульминации, но кульминация российской наступательной операции "Лето 2024" не обязательно приведет к полному прекращению последовательных российских наступательных действий на всей территории Восточной Украины осенью 2024 года и в начале зимы 2024-2025 годов.

Российские войска имеют устоявшуюся модель ведения боевых действий после кульминационных точек, а также ведения боевых действий при неблагоприятных погодных условиях".

Ключевые выводы ISW за 9 октября: