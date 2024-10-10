Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі, зруйновані будинки

Дві людини постраждали та зруйновані приватні житлові будинки внаслідок російської ударів по Запоріжжю вранці 10 жовтня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

"У Запоріжжі зруйновано приватні будинки та є постраждалі. Такі наслідки ранішньої атаки росіян на область. Станом на зараз відомо про 2 постраждалих. Медики надають їм допомогу".

Очільник області показав фото наслідків атаки. Детальну інформацію пообіцяв надати згодом.

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