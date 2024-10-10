Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі, зруйновані будинки
Дві людини постраждали та зруйновані приватні житлові будинки внаслідок російської ударів по Запоріжжю вранці 10 жовтня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
"У Запоріжжі зруйновано приватні будинки та є постраждалі. Такі наслідки ранішньої атаки росіян на область. Станом на зараз відомо про 2 постраждалих. Медики надають їм допомогу".
Очільник області показав фото наслідків атаки. Детальну інформацію пообіцяв надати згодом.
Передісторія:
- Вранці 10 жовтня у Запорізькій області під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи.