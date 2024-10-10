Close button

Россияне атаковали Запорожье: есть пострадавшие, разрушены дома

Россияне атаковали Запорожье: есть пострадавшие, разрушены дома
Фото: ОВА

Два человека пострадали и разрушены частные жилые дома в результате российских ударов по Запорожью утром 10 октября, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

"В Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Такие последствия утренней атаки россиян на область. По состоянию на сейчас известно о 2 пострадавших. Медики оказывают им помощь".

Глава области показал фото последствий атаки. Подробную информацию пообещал предоставить позже.

Предыстория:

  • Утром 10 октября в Запорожской области во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы.

Новости

Популярные темы форума

analytics