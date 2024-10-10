Россияне атаковали Запорожье: есть пострадавшие, разрушены дома

Два человека пострадали и разрушены частные жилые дома в результате российских ударов по Запорожью утром 10 октября, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

"В Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Такие последствия утренней атаки россиян на область. По состоянию на сейчас известно о 2 пострадавших. Медики оказывают им помощь".

Глава области показал фото последствий атаки. Подробную информацию пообещал предоставить позже.

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