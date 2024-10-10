Россияне атаковали Запорожье: есть пострадавшие, разрушены дома
Два человека пострадали и разрушены частные жилые дома в результате российских ударов по Запорожью утром 10 октября, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
"В Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Такие последствия утренней атаки россиян на область. По состоянию на сейчас известно о 2 пострадавших. Медики оказывают им помощь".
Глава области показал фото последствий атаки. Подробную информацию пообещал предоставить позже.
Предыстория:
- Утром 10 октября в Запорожской области во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы.