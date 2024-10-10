Ураган "Мілтон" досяг берегів США: є загиблі

Ураган "Мілтон", що накрив узбережжя Флориди, вже спричинив кілька смертей неподалік Сент-Лусі. Про це пише NBC News, повідомляє Ліга.net.

Унаслідок урагану без світла залишились понад 1,1 мільйона будинків і підприємств.

Підтверджено смертельні випадки в окрузі Сент-Люсі на атлантичному узбережжі Флориди, де, за повідомленнями офіційних осіб, пройшли торнадо.

Президент Джо Байден заявив, що направив тисячі федеральних службовців у райони, що постраждали від урагану, серед них понад 1000 представників берегової охорони.

"Мілтон" відірвав дах бейсбольного стадіону "Тропікана-Філд" у місті Сент-Пітерсбург, Флорида. Момент потрапив на відео.

Нагадаємо, Станом на кінець вересня ураган "Гелен" забрав життя щонайменше 116 людей: 46 людей загинули в Північній Кароліні, 27 – у Південній Кароліні, щонайменше 25 – у Джорджії, 13 – у Флориді. Ще четверо загинули в Теннессі, двоє – у Вірджинії.

Найбільшим і найбільш руйнівним ураганом в історії США вважається "Катріна", що налетів на узбережжя в серпні 2005 року. Він завдав значних руйнувань, особливо у штатах Луїзіана і Міссісіпі, спричинив масові повені в Новому Орлеані та призвів до загибелі понад 1800 людей. Економічні збитки оцінюються у понад $125 млрд.