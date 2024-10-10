Ураган "Милтон" достиг берегов США: есть погибшие

Ураган "Милтон", обрушившийся на побережье Флориды, уже повлек несколько смертей неподалеку от Сент-Луси. Об этом пишет NBC News, сообщает Лига.net.

В результате урагана без света остались более 1,1 миллиона домов и предприятий.

Подтверждены смертельные случаи в округе Сент-Люси на атлантическом побережье Флориды, где, по сообщениям официальных лиц, прошли торнадо.

Президент Джо Байден заявил, что направил тысячи федеральных служащих в пострадавшие от урагана районы, в том числе более 1000 представителей береговой охраны.

"Милтон" оторвал крышу бейсбольного стадиона "Тропикана-Филд" в городе Сент-Питерсбург, Флорида. Момент попал на видео.

Напомним, по состоянию на конец сентября ураган "Хелен" унес жизни по меньшей мере 116 человек: 46 человек погибли в Северной Каролине, 27 – в Южной Каролине, по меньшей мере 25 – в Джорджии, 13 – во Флориде. Еще четверо погибли в Теннесси, двое – в Виргинии.

Самым крупным и самым разрушительным ураганом в истории США считается "Катрина", налетевший на побережье в августе 2005 года. Он нанес значительные разрушения, особенно в штатах Луизиана и Миссисипи, повлек за собой массовые наводнения в Новом Орлеане и привел к гибели более 1800 человек. Экономический ущерб оценивается более чем в $125 млрд.