Міністр оборони Ізраїлю обіцяє Ірану "смертоносну і несподівану" відповідь

Міністр оборони Йоав Галлант заявив у середу, що удар Ізраїлю по Ірану у відповідь на його атаку минулого тижня буде "смертоносним, точним і несподіваним", повідомляє Укрінформ.

"Наша атака буде смертельною, точною і, перш за все, несподіваною. Вони не зрозуміють, що сталося і як це сталося, вони побачать результати" , – сказав Галлант у відеозверненні, опублікованому ізраїльськими медіа.

Глава оборонного відомства Ізраїлю також назвав атаку Ірану на початку жовтня провальною.

"Хто б не напав на нас, він постраждає і заплатить за це" , – запевнив Галлант.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран запустив залп ракет по Ізраїлю у відповідь на вбивство кількох лідерів пов'язаних з Іраном збройних угруповань. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції, уперше було застосовано гіперзвукові ракети «Фаттах».

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв відповідь Ірану за масований ракетний обстріл.