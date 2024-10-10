В обстрілюваній Костянтинівці на Донеччині залишаються понад 300 дітей – ОВА

В обстрілюваній ворогом Костянтинівці на Донеччині на сьогодні, 9 жовтня, залишаються 17 800 людей, у тому числі 340 дітей. Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Зараз у Костянтинівці залишаються 17 800 людей, у тому числі 340 дітей. Тільки за місяць більше двох тисяч людей виїхало" , - сказав очільник області.

Він нагадав, що з понеділка, 7 жовтня, у місті Костянтинівка оголошена посилена комендантська година, яка триває з 15.00 дня до 11.00 ранку наступного дня.

Філашкін підкреслив, що введення такої комендантської години було з однією метою – "зберегти життя людей".

"Ворог кожного дня обстрілює місто Костянтинівку керованими авіабомбами, балістичними ракетами. Дуже велика кількість людей, на жаль, кожного дня страждають від цього – гинуть та зазнають поранень" , – констатував керівник ОВА.

Як повідомлялося, Донеччина перебуває під постійними обстрілами російських військ, майже щодня ворог убиває та травмує цивільних жителів, руйнує будинки, підприємства, енергетичні, газові та інші інфраструктурні об’єкти. Донецька область має найбільшу протяжність лінії фронту - близько 300 км.

У регіоні триває обов’язкова евакуація цивільного населення. У багатьох населених пунктах, які наближені до лінії фронту, проводиться примусова евакуація дітей з родинами.