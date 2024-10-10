В обстреливаемой Константиновке в Донецкой области остаются более 300 детей – ОВА

В обстреливаемой врагом Константиновке Донецкой области на сегодня, 9 октября, остаются 17 800 человек, в том числе 340 детей. Об этом заявил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Сейчас в Константиновке остаются 17 800 человек, в том числе 340 детей. Только за месяц более двух тысяч человек уехало" , - сказал глава области.

Он напомнил, что с понедельника, 7 октября, в городе Константиновка объявлен усиленный комендантский час, который длится с 15.00 до 11.00 утра следующего дня.

Филашкин подчеркнул, что введение такого комендантского часа было с одной целью – "сохранить жизнь людей".

"Враг каждый день обстреливает город Константиновку управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами. Очень большое количество людей, к сожалению, каждый день страдают от этого - погибают и ранятся" , - констатировал руководитель ОВА.

Как сообщалось, Донбасс находится под постоянными обстрелами российских войск, почти каждый день враг убивает и травмирует гражданских жителей, разрушает дома, предприятия, энергетические, газовые и другие инфраструктурные объекты. Донецкая область имеет наибольшую протяженность линии фронта – около 300 км.

В регионе идет обязательная эвакуация гражданского населения. Во многих населенных пунктах, приближенных к линии фронта, проводится принудительная эвакуация детей с семьями.