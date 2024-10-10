РФ активізувала рух військових колон через Маріуполь – Андрющенко

Окупанти активізували рух через Маріуполь. Йдеться про колони з паливом, ймовірно, для створення резерву на лінії від Пологів до Оріхова. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Єдине глобальне переміщення, це паливозаправники. Колонами по 15 автоцистер по декільку разів на день в бік Бердянська та далі на Приморськ. З урахуванням відсутності активних бойових дій можна говорити про створення резерву, як підготовку для них по лінії від Пологів до Оріхова" , - розповів він.

Андрющенко нагадав, що саме сюди останній тиждень росіяни тягнули новосформовану живу силу навіть без тактичних маркувань на вантажівках.