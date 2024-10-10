РФ активизировала движение военных колонн через Мариуполь – Андрющенко

Оккупанты активизировали движение через Мариуполь. Речь идет про колонны с топливом, вероятно, для создания резерва на линии от Полог до Орехова. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Единственное глобальное перемещение, это топливозаправщики. Колоннами по 15 автоцистер по несколько раз в день в сторону Бердянска и далее на Приморск. С учетом отсутствия активных боевых действий можно говорить о создании резерва, как подготовку для них по линии от Полог до Орехова" , - рассказал он.

Андрющенко напомнил, что именно сюда последнюю неделю россияне тянули новосформированную живую силу даже без тактических маркировок на грузовиках.