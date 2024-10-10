У Польщі вантажівка врізалася в мікроавтобус з українцями: є загиблі

У Польщі зранку сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє RMF24.

Як зазначено, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

PAP

В мікроавтобус, в якому перебувало сім громадян України, врізалась вантажівка.

Внаслідок аварії загинули двоє осіб – чоловік і жінка віком 45 і 60 років.

PAP

На місці події співробітники поліції під наглядом прокуратури з'ясовують причини аварії.

Як повідомлялося, 30 людей отримали поранення в результаті аварії автобуса в Дрездені у понеділок вранці.

Наприкінці серпня під час зіткнення двох трамваїв у польському Гданську постраждали сім людей.