В Польше грузовик врезался в микроавтобус с украинцами: есть погибшие
В Польше утром произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщает RMF24.
Как указано, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медыке.
В микроавтобус, в котором находилось семь граждан Украины, врезался грузовик.
В результате аварии погибли два человека – мужчина и женщина в возрасте 45 и 60 лет.
На месте происшествия сотрудники полиции под надзором прокуратуры выясняют причины аварии.
Как сообщалось, 30 человек получили ранения в результате аварии автобуса в Дрездене в понедельник утром.
В конце августа во время столкновения двух трамваев в польском Гданьске пострадали семь человек.