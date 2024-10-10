В Польше грузовик врезался в микроавтобус с украинцами: есть погибшие

В Польше утром произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает RMF24.

Как указано, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медыке.

PAP

В микроавтобус, в котором находилось семь граждан Украины, врезался грузовик.

В результате аварии погибли два человека – мужчина и женщина в возрасте 45 и 60 лет.

PAP

На месте происшествия сотрудники полиции под надзором прокуратуры выясняют причины аварии.

Как сообщалось, 30 человек получили ранения в результате аварии автобуса в Дрездене в понедельник утром.

В конце августа во время столкновения двух трамваев в польском Гданьске пострадали семь человек.