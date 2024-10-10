Депутати підтримали історичне підвищення податків

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення податків. За проголосували 247 народних депутатів, стало відомо з трансляції Олексія Гончаренка, повідомляє Лівий берег.

Одна з поправок встановила військовий збір для військових на рівні 1,5% (пропонували 5%). Загалом же законопроєкт (у версії після комітету):

збільшує військовий збір з 1,5% до 5%

розширює військовий збір для ФОП

передбачає сплату банками 50% від цьогорічного прибутку

збільшує МПЗ для земель

передбачає сплату 25% прибутку фінустановами

впроваджує помісячну звітність з ПДФО (з січня 2025) – раніше говорили, що це потрібно для "економічного бронювання"

збільшує ренти на видобуток щебня

звільняє від оподаткування кешбек

Серед "слуг народу" за проголосували 192 депутати, "Платформи за життя і мир" – 18, один з "Голосу", 13 з "Відновлення України", чотири з "За майбутнє" і 15 "Довіри".

Підвищення податків в Україні

Цього року Україні не вистачає для фінансування армії 500 млрд гривень. Отримати ці кошти від міжнародних партнерів не можна, тож вирішили підвищити податки. У липні уряд запропонував відповідний законопроєкт. Профільний комітет розробив альтернативний на основі пропозицій уряду, але для його ухвалення забракло двох голосів.

Документ виносили на повторне перше читання, і, зрештою, проголосували в першому читанні.

Загалом для пошуку додаткових надходжень до бюджету, за словами прем'єр-міністра, розробили чотири кроки. Один з них – так зване економічне бронювання, або, як це назвали в уряді, принцип "воюй або працюй".

Міністр фінансів Сергій Марченко говорив, що підвищення податків вплине на бізнес, але всі інші можливості держава вже вичерпала.