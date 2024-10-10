Депутаты поддержали историческое повышение налогов

Верховная Рада приняла законопроект о повышении налогов. За проголосовало 247 народных депутатов, стало известно из трансляции Алексея Гончаренко, сообщает Левый берег.

Одна из поправок установила военный сбор для военных на уровне 1,5% (предлагали 5%). В целом же законопроект (в версии после комитета):

увеличивает военный сбор с 1,5% до 5%

расширяет военный сбор для ФЛП

предусматривает уплату банками 50% от прибыли

увеличивает МНС для земель

предусматривает уплату 25% прибыли финучреждениями

внедряет помесячную отчетность по НДФЛ (с января 2025 г.) – ранее говорили, что это нужно для "экономического бронирования"

увеличивает ренты на добычу щебня

освобождает от налогообложения кешбэк

Среди "слуг народа" за проголосовали 192 депутата, "Платформы за жизнь и мир" - 18, один из "Голоса", 13 из "Восстановления Украины", четыре из "За будущее" и 15 "Доверия".

Повышение налогов в Украине

В этом году Украине не хватает для финансирования армии 500 млрд. гривен. Получить эти средства от международных партнеров нельзя, поэтому решили повысить налоги. В июле правительство предложило соответствующий законопроект. Профильный комитет разработал альтернативный на основе предложений правительства, но для его принятия не хватило двух голосов.

Документ выносили на повторное первое чтение, и, наконец, проголосовали в первом чтении.

В общей сложности для поиска дополнительных поступлений в бюджет, по словам премьер-министра, разработали четыре шага. Один из них – так называемое экономическое бронирование, или, как это назвали в правительстве, принцип "воюй или работай".

Министр финансов Сергей Марченко говорил, что повышение налогов повлияет на бизнес, но все другие возможности государство уже исчерпало.