Німецькі ультраправі та ультраліві мають спільну позицію щодо України

Лідерки ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") Аліса Вайдель та ультралівого "Альянсу Сари Вагенкнехт" ("АСВ") Сара Вагенкнехт наполягають на необхідності припинити військову підтримку України.﻿ Про це вони заявили під час теледебатів на Welt-TV, опис яких наводить Berliner Zeitung, повідомляє Європейська правда.

Вайдель і Вагенкнехт, попри розбіжності з інших питань, дійшли згоди у питанні поставок зброї в Україну: вони вважають, що такі поставки повинні бути припинені, а мир повинен бути досягнутий дипломатичним шляхом.

Вагенкнехт назвав повну перемогу України у війні з РФ "нереальною". Вайдель назвала конфлікт "проксі-війною" між Росією та США.

Обидві заявили, що Росія відчула загрозу від розширення НАТО на схід і тому напала на Україну.

Вайдель висловилась за подальше переозброєння Німеччини, в той час як Вагенкнехт була проти.

Голова "АдН" також звинуватила "АСВ" у тому, що він перейняв позицію "АдН" у дискурсі щодо України. Вагенкнехт гнівно відповіла: "Це трохи дешево!"

Також Вайдель і Вагенкнехт продемонстрували згоду у питанні подальших постачань німецької зброї до Ізраїлю – обидві проти таких постачань.

В той же час щодо економічних і соціальних питань згоди між двома політичними силами немає, що і продемонстрували дебати.

Як відомо, "АдН" – це права популістська партія, заснована у 2013 році, яка виступає проти євроінтеграції, міграції та політики відкритих кордонів, часто критикує іслам і захищає традиційні цінності. Лідери "АдН" неодноразово висловлювали проросійську та антиукраїнську позицію, а також відвідували тимчасово окупований Крим.

Вагенкнехт уже тривалий час називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. Недавно вона запропонувала свій "мирний план": Захід припинить поставки зброї Україні, якщо глава РФ "погодиться на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".

Також її "АСВ" вимагає включити у коаліційні угоди в трьох східних землях Німеччини, де партія отримала непогані результати, пункти про дипломатичне врегулювання війни в Україні та непідтримку розміщення американських ракет.