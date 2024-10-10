В одній з військових частин спіймали курсанта, який шпигунив для РФ

Курсанту однієї з військових частин ЗСУ, якого завербували російські спецслужби, повідомлено про підозру в державній зраді за передачу ворогу інформації про військові об’єкти в Одеській та Вінницькій областях, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють СБУ та Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 30-річний житель Одеси був завербований через Телеграм-канали співробітником спеціального розвідувального органу РФ.

Спочатку він виконав "тестове завдання" ворога, а потім у серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.

"Перебуваючи за місцем проходження військової служби, підозрюваний неодноразово передавав куратору дані щодо розташування навчальних центрів, військових частин на території Одеської та Вінницької областей, блокпостів ЗСУ та ТрО, а також схеми переміщення військової техніки".

В СБУ повідомили, що пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, куди влаштувався їхній "кріт".

"За наявними даними, окупанти сподівалися завдати вогневе ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників. Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб у подальшому продовжити коригування вогню".

Чоловіка затримали на місці, коли він готувався надіслати чергові секретні дані в Росію.

Зраднику оголошено підозру за статтею "Державна зрада в умовах воєнного стану". Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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