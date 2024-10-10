В одной из воинских частей поймали курсанта, который шпионил для РФ
Курсанту одной из воинских частей ВСУ, которого завербовали российские спецслужбы, сообщено о подозрении в государственной измене за передачу врагу информации о военных объектах в Одесской и Винницкой областях, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают СБУ и Офис Генпрокурора.
По данным следствия, 30-летний житель Одессы был завербован через Телеграмм-каналы сотрудником специального разведывательного органа РФ.
Сначала он выполнил "тестовое задание" врага, а затем в августе 2024 года по указанию российского куратора поступил на военную службу в одну из воинских частей ВСУ.
"Находясь по месту прохождения военной службы, подозреваемый неоднократно передавал куратору данные о расположении учебных центров, воинских частей на территории Одесской и Винницкой областей, блокпостов ВСУ и ТрО, а также схемы перемещения военной техники".
В СБУ сообщили, что приоритетными целями врага были учебные центры и пункты постоянной дислокации сил ПВО, куда устроился их "крот".
"По имеющимся данным, оккупанты надеялись нанести огневое поражение по объектам в то время, когда там будет наибольшее сосредоточение украинских защитников. Сам предатель в момент атаки планировал спрятаться за пределами воинской части, чтобы в дальнейшем продолжить корректировку огня".
Мужчину задержали на месте, когда он готовился отправить очередные секретные данные в Россию.
Предателю объявлено подозрение по статье "Государственная измена в условиях военного положения". Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Предыстория:
- Правоохранители задержали 23-летнего военнослужащего, который собирал и передавал российским спецслужбам информацию о расположении систем противовоздушной обороны и позиции ВСУ.
- Контрразведка Службы безопасности и работники Госпогранслужбы разоблачили и задержали пограничника – агента ФСБ РФ, который собирал информацию о Силах обороны на северных рубежах Волыни.