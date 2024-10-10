Рада дозволила іноземцям підписувати контракти з ЗСУ: ухвалено закон
Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект про військову службу в Україні іноземців та людей без громадянства. Добровольцям дозволили підписувати контракти, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроект №12023 про внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у другому читанні підтримали 276 народних депутатів.
Закон передбачає, що іноземцям і людям без громадянства в Україні дозволять підписувати контракти зі Збройними силами України, Державною спецслужбою транспорту та Національною гвардією. Це також стосується і офіцерських посад.
Також передбачається створення Центру рекрутингу іноземців. Там вони проходитимуть перевірку, під час якої будуть зʼясовувати:
- чи законно вказані особи перебувають на території України;
- чи притягали їх до адміністративної або кримінальної відповідальності за законами України;
- чи пов'язані вони з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;
- а також інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої людини на військову службу за контрактом.
Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроект №12023 про військову службу в Україні іноземців та людей без громадянства у першому читанні.
Служба іноземних добровольців в Україні
Наприкінці серпня парламент ухвалив законопроект щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які воюють в Україні. Документ дозволить іноземним легіонерам отримувати посвідки на тимчасове проживання або іммігрувати за спрощеною процедурою.