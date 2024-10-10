Рада разрешила иностранцам подписывать контракты с ВСУ: принят закон

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о военной службе в Украине иностранцев и людей без гражданства. Добровольцам разрешили подписывать контракты, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект №12023 о внесении изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства во втором чтении поддержали 276 народных депутатов.

Закон предусматривает, что иностранцам и людям без гражданства в Украине будет разрешено подписывать контракты с Вооруженными силами Украины, Государственной спецслужбой транспорта и Национальной гвардией. Это также касается и офицерских должностей.

Также предполагается создание Центра рекрутинга иностранцев. Там они будут проходить проверку, во время которой будут выяснять:

законно ли указанные лица находятся на территории Украины;

привлекали ли их к административной или уголовной ответственности по законам Украины;

связаны ли они с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;

а также другие обстоятельства, которые могут препятствовать принятию человека на военную службу по контракту.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект №12023 о военной службе в Украине иностранцев и людей без гражданства в первом чтении.

Служба иностранных добровольцев в Украине

В конце августа парламент принял законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, воюющих в Украине. Документ позволит иностранным легионерам получать виды на временное проживание или иммигрировать по упрощенной процедуре.