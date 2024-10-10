Unilever повністю завершила продаж російського бізнесу

Британська компанія, що є одним зі світових лідерів на ринку харчових продуктів та товарів побутової хімії, Unilever завершила продаж своєї російської дочірньої компанії Arnest Group. Про це заявив гендиректор компанії Хайн Шумахер, повідомляє ЛігаБізнес.

"Сьогодні Unilever завершила продаж своєї російської дочірньої компанії Arnest Group — російському виробнику парфумерії, косметики та товарів для дому" , – зазначив Шумахер.

Активи компанії Unilever у Росії містять такі відомі бренди, як Lipton, Knorr, Dove, Axe та Rexona.

Зазначається, що продаж охоплює весь бізнес Unilever та чотири фабрики в Росії, а також бізнес у Білорусі.

"Протягом останнього року ми ретельно готували бізнес Unilever в Росії до потенційного продажу. Ця робота була дуже складною і передбачала відокремлення ІТ-платформ і ланцюжків постачань, а також міграцію брендів на кирилицю. Закінчення продажу завершує присутність Unilever в Росії" , – резюмував гендиректор компанії.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Unilever пообіцяла призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції до Росії та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати.

Компанія продовжувала працювати у РФ, сплачувати там податки та спонсорувати війну поти України. Тому НАЗК у липні 2023 року внесло Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.

На початку вересня 2024 року Unilever оголосила про свій намір продати бізнес у Росії.