Unilever полностью завершила продажу российского бизнеса

Британская компания, являющаяся одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии, Unilever завершила продажу своей дочерней российской компании Arnest Group. Об этом заявил гендиректор компании Хайн Шумахер, сообщает Лига.Бизнес.

"Сегодня Unilever завершила продажу своей российской дочерней компании Arnest Group — российскому производителю парфюмерии, косметики и товаров для дома" , – отметил Шумахер.

Активы компании Unilever в России содержат такие известные бренды, как Lipton, Knorr, Dove, Axe и Rexona.

Отмечается, что продажа предусматривает весь бизнес Unilever и четыре фабрики в России, а также бизнес в Беларуси.

"В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к потенциальным продажам. Эта работа была очень сложной и предусматривала обособление IТ-платформ и цепочек поставок, а также миграцию брендов на кириллицу. Завершение продаж заканчивает присутствие Unilever в России" , – резюмировал гендиректор компании.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину Unilever пообещала приостановить весь импорт и экспорт продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы.

Компания продолжала работать в РФ, платить там налоги и спонсировать войну против Украины. Поэтому НАПК в июле 2023 года внесло Unilever в перечень международных спонсоров войны.

В начале сентября 2024 года Unilever объявила о своем намерении продать бизнес в России.