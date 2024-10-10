Російський удар по Одеській області: кількість жертв зросла до 8
Кількість жертв російського удару по портовій інфраструктурі Одеської області увечері 9 жовтня зросла до 8 – у лікарні помер ще один чоловік, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.
"Кількість жертв вчорашньої атаки збільшилася до 8 людей. Від отриманих поранень у лікарні помер 26-річний хлопець. Щирі співчуття родині".
Передісторія:
- Російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Спочатку повідомлялося, що 6 людей загинули, 11 постраждали. Пошкоджено цивільне судно під прапором Панами.
- Вранці 10 жовтня стало відомо, що у лікарні помер 46-річний співробітник порту.