Російський удар по Одеській області: кількість жертв зросла до 8

Кількість жертв російського удару по портовій інфраструктурі Одеської області увечері 9 жовтня зросла до 8 – у лікарні помер ще один чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.

"Кількість жертв вчорашньої атаки збільшилася до 8 людей. Від отриманих поранень у лікарні помер 26-річний хлопець. Щирі співчуття родині".

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