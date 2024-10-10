ЄС про удари по кораблях із зерном в Одесі: Відповідь охочим миру з РФ

Європейський Союз відреагував на збільшення ударів РФ по цивільних кораблях, які перевозять українське зерно, закликавши зацікавлені країни тиснути на Москву з вимогою припинити ці дії. Відповідну заяву зачитав на щоденному брифінгу в Брюсселі речник ЄС Петер Стано, повідомляє Європейська правда.

Він звернув увагу, що в останні дні Росія збільшила атаки на цивільні судна, що перевозять українське зерно у Чорному морі.

Зокрема, перерахував він, вчора балістичними ракетами були вражені два кораблі, один з Панами, другий – з Палау, кілька днів тому було атаковане судно з Сент-Кітс і Невіс, минулого місяця Росія бомбардувала корабель з зерном для Єгипту, а перед цим – судно з Туреччини.

"Все це країни, які Путін називає дружніми" , – зазначив Стано.

За його словами, всі ці дії відбуваються на додачу до того, що Росія продовжує знищувати українські зерносховища і портову інфраструктуру під час щоденних атак, і продовжує викрадати українське зерно.

"Всі ці дії є кричущим порушенням міжнародного права і мають бути припинені негайно. Це доводить, що Росія налаштована і далі робити їжу своєю зброєю, наражаючи на ризик мільйони людей не в Україні чи Європі – а вразливих людей в Азії та Африці.

І це путінська відповідь тим, хто каже, що мир з Путіним можливий" , – наголосив речник ЄС.

За його словами, ЄС закликає всі країни світу засудити російські атаки на свободу навігації та глобальну продовольчу безпеку.

"Також ми закликаємо їх звернутися до Росії і тиснути на неї з метою негайно припинити ці атаки і її незаконну агресію проти України" , – сказав він.

Російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Повідомлялося, що постраждало цивільне судно під прапором Панами.

Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих, пізніше число жертв зросло до семи.