ЕС об ударах по кораблям с зерном в Одессе: Ответ желающим мира с РФ
Европейский Союз отреагировал на увеличение ударов РФ по гражданским кораблям, которые перевозят украинское зерно, призвав заинтересованные страны давить на Москву с требованием прекратить эти действия. Соответствующее заявление зачитал на ежедневном брифинге в Брюсселе представитель ЕС Петер Стано, сообщает Европейская правда.
Он обратил внимание, что в последние дни Россия увеличила атаки на гражданские суда, перевозящие украинское зерно в Черном море.
В частности, перечислил он, вчера баллистическими ракетами были поражены два корабля, один из Панамы, второй – из Палау, несколько дней назад было атаковано судно из Сент-Китс и Невис, в прошлом месяце Россия бомбила корабль с зерном для Египта, а перед этим – судно из Турции.
"Все эти страны, которые Путин называет дружественными", – отметил Стано.
По его словам, все эти действия происходят в дополнение к тому, что Россия продолжает уничтожать украинские зернохранилища и портовую инфраструктуру во время ежедневных атак и продолжает похищать украинское зерно.
"Все эти действия являются вопиющим нарушением международного права и должны быть прекращены немедленно. Это доказывает, что Россия настроена и дальше делать пищу своим оружием, подвергая риску миллионы людей не в Украине или Европе – а уязвимых людей в Азии и Африке.
И это путинский ответ тем, кто говорит, что мир с Путиным возможен", – подчеркнул представитель ЕС.
По его словам, ЕС призывает все страны мира осудить российские атаки на свободу навигации и глобальную продовольственную безопасность.
"Также мы призываем их обратиться к России и давить на нее с целью немедленно прекратить эти атаки и ее незаконную агрессию против Украины", – сказал он.
Российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Сообщалось, что пострадало гражданское судно под флагом Панамы.
Сначала сообщалось о шести погибших, позже число жертв возросло до семи.