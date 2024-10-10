МЗС України закликало грузинський уряд не маніпулювати темою війни на виборах

Міністерство закордонних справ України гостро закликало владу Грузії не маніпулювати темою російсько-української війни у своїй передвиборчій кампанії. Таку заяву зовнішньодипломатичне відомство опублікувало 10 жовтня, повідомляє Європейська правда.

"МЗС України засуджує чергові спроби керівництва Грузії втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси своєї країни напередодні парламентських виборів, які відбудуться 26 жовтня. Зважаючи на зневажливий тон – вчергове – висловлювань прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, змушені вкотре висловити позицію України" , – йдеться у заяві.

В МЗС висловили жаль, що грузинська влада за зразком Росії намагається обмежити участь громадянського суспільства та правозахисних організацій в забезпеченні демократичного розвитку країни та підтриманні конкурентного виборчого середовища, і грузинський уряд "перетворився на ксерокс Кремля".

"Мусимо нагадати ще деяку правду, яку забув оголити Прем’єр-міністр Грузії. Відмова грузинської влади підтримувати міжнародні санкції, введені проти РФ у відповідь на повномасштабну агресію проти України, відновлення прямого повітряного сполучення з Росією, скасування введеного на початку 2000-х років візового режиму й активізація двосторонньої торгівлі повернули Грузію у формат економічної та політичної залежності від Москви" , – продовжують у заяві.

Крім того, МЗС закликало "охочих оголювати правду" звернути увагу, що у деокупованому Херсоні, який постійно під обстрілами і в якому росіяни системно "вибивають" інфраструктуру, постачання світла й газу зараз стабільніше, аніж у звичайному повсякденні Тбілісі.

Цей пасаж явно є відповіддю на передвиборчу агітацію "Грузинської мрії" з протиставленням на плакатах руйнувань в Україні та нормального життя у Грузії, на критику якої прем’єр Кобахідзе відповів, що ці плакати "оголили правду" про війну.