МИД Украины призвал грузинское правительство не манипулировать темой войны на выборах

Министерство иностранных дел Украины остро призвало власти Грузии не манипулировать темой российско-украинской войны в своей предвыборной кампании. Такое заявление внешнедипломатическое ведомство опубликовало 10 октября, сообщает Европейская правда.

"МИД Украины осуждает очередные попытки руководства Грузии вовлечь Украину во внутриполитические процессы своей страны накануне парламентских выборов, которые состоятся 26 октября. Учитывая пренебрежительный тон – в очередной раз – высказываний премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, вынуждены в очередной раз выразить позицию Украины" , - в заявлении.

В МИД выразили сожаление, что грузинские власти по образцу России пытаются ограничить участие гражданского общества и правозащитных организаций в обеспечении демократического развития страны и поддержании конкурентной избирательной среды, и грузинское правительство "превратилось в ксерокс Кремля".

"Должны напомнить еще некоторую правду, которую забыл обнажить Премьер-министр Грузии. Отказ грузинских властей поддерживать международные санкции, введенные против РФ в ответ на полномасштабную агрессию против Украины, восстановление прямого воздушного сообщения с Россией, отмену введенного в начале 2000-х годов" визового режима и активизация двусторонней торговли вернули Грузию в формат экономической и политической зависимости от Москвы" , – продолжают в заявлении.

Кроме того, МИД призывало "желающих обнажать правду" обратить внимание, что в постоянно под обстрелами деоккупированном Херсоне, в котором россияне системно "выбивают" инфраструктуру, поставка света и газа сейчас стабильнее, чем в обычной повседневной жизни Тбилиси.

Этот пассаж явно ответ на предвыборную агитацию "Грузинской мечты" с противопоставлением на плакатах разрушений в Украине и нормальной жизни в Грузии, на критику которой премьер Кобахидзе ответил, что эти плакаты "обнажили правду" о войне.