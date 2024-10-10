Гетманцев розповів, коли в Україні можуть легалізувати криптовалюту

В Україні планують легалізувати криптовалюту Це може статися вже у 2025 році.﻿ Про це розповів нардеп Данило Гетманцев в інтерв'ю YouTube-каналу "ASATrьопс", пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Він розповів, що до кінця року Нацбанк спільно з Міжнародним валютним фондом допрацьовує законопроєкт про легалізацію криптовалюти. Експерти МВФ дадуть офіційну позицію щодо такої ініціативи.

"Я думаю, що орієнтовно перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати криптовалюту та обкласти її у відповідний спосіб" , - зазначив Гетманцев.

Він також попередив, що пільг на криптовалюту не буде. Планується звичайне оподаткування, воно стосуватиметься інвестиційного прибутку.

Нардеп уточнив, що розрахунок криптовалютою також буде дозволено.

Нагадаємо, в Україні ще не врегулювали на законодавчому рівні правила використання криптовалюти.

При цьому в багатьох країнах світу криптовалюта вже легалізована, зокрема, йдеться про США, Австралію, Канаду, Японію.