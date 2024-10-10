Гетманцев рассказал, когда в Украине могут легализовать криптовалюту

В Украине планируют легализовать криптовалюту. Это может произойти уже в 2025 году.﻿ Об этом заявил нардеп Даниил Гетманцев в интервью YouTube-каналу "ASATrьопс", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Он рассказал, что до конца года Нацбанк совместно с Международным валютным фондом дорабатывает законопроект о легализации криптовалюты. Эксперты МВФ дадут официальную позицию по такой инициативе.

"Я думаю, что ориентировочно первый-второй квартал следующего года мы можем уже легализовать криптовалюту и обложить ее соответствующим способом" , - отметил Гетьманцев.

Он также предупредил, что льгот на криптовалюту не будет. Планируется обычное обложение налогом, оно будет касаться инвестиционной прибыли.

Нардеп уточнил, что расчет криптовалютой также будет разрешен.

Напомним, в Украине все еще не урегулировали на законодательном уровне правила использования криптовалюты.

При этом во многих странах мира криптовалюта уже легализована, в частности, речь о США, Австралии, Канаде, Японии.