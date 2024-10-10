Військовому, який публічно пішов у СЗЧ, оголосили про підозру

Військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який самовільно залишив місце служби та повідомив про це публічно, щоб привернути увагу до питання демобілізації, повідомили про підозру. Про це розповів його адвокат Олександр Шадрін, повідомляє Суспільне.

За словами адвоката, найближчим часом суд буде обирати запобіжний захід.

Напередодні слідчі ДБР затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану. Його дії кваліфіковано як дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, 21 вересня військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

Сергій Гнезділов — український військовий, громадський активіст та учасник російсько-української війни. Він пішов добровольцем до Збройних сил України у 2019 році, взявши академвідпустку під час навчання на кафедрі журналістики у Львівській політехніці.

Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.