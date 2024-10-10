Военному, который публично ушедшем в "самоволку", объявили о подозрении

Военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который самовольно покинул место службы и сообщил об этом публично, чтобы привлечь внимание к вопросу демобилизации, сообщили о подозрении. Об этом рассказал его адвокат Александр Шадрин, сообщает Суспільне.

По словам адвоката, в ближайшее время суд будет выбирать меру пресечения.

Накануне следователи ДБР задержали военнослужащего по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном в целях уклонения от военной службы, в условиях военного положения. Его действия квалифицированы как дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Напомним, 21 сентября военный написал в Facebook, что самовольно оставил часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

Сергей Гнездилов – украинский военный, общественный активист и участник российско-украинской войны. Он пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины в 2019 году, взяв академотпуск во время учебы на кафедре журналистики во Львовской политехнике.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВилкаFest" в своем родном городе Вилково на Одесчине и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопросы милитаризации общества.