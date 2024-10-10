Німецькі промтовари продовжують надходити до Росії – розслідування

Попри санкції, німецькі промислові товари продовжують надходити до Росії. Про це дізналися журналісти-розслідувачі мережі SWR, які представили свій аналіз у програмі Tagesschau телеканалу ARD, повідомляє Укрінформ.

Оскільки імпорт товарів, які можуть бути використані у військових цілях, заборонений через санкції, Росія намагається виробляти якомога більше всередині країни, а допомагає їй у цьому й продукція німецьких інженерів-механіків, йдеться у розслідуванні.

Згідно з документами російської митниці, які є в розпорядженні SWR, станом на кінець грудня 2023 року, до Росії було доставлено понад 300 вантажів від німецьких виробників. Здебільшого це великі промислові машини або так звані верстати з ЧПК. Ці машини з комп’ютерним керуванням можуть, наприклад, різати сталь, гнути листовий метал або зварювати металеві деталі повністю автоматично. Виробництво частин або боєприпасів для автомобілів чи літаків майже немислиме без таких машин. Німеччина є лідером у виробництві цих машин, частка яких на російському ринку сягає 30 відсотків.

За допомогою відео- та фотозйомки вдалося з’ясувати, що російські компанії "Парсек", "КамАЗ", NIR та "Індустріальні рішення" забезпечують російським військовим двигуни і запчастини для літаків і ракет. На всіх цих підприємствах використовується німецьке обладнання, яке продовжувало надходити і торік. Не виключено, що Росія отримує такі машини й цього року.

SWR вдалося ідентифікувати понад 30 німецьких виробників, чиї машини були імпортовані до Росії минулого року, багато з них розташовані в землі Баден-Вюртемберг, традиційному місці машинобудування. Серед виробників фігурують, зокрема, Walter Maschinenbau, Vollmer, Fein GmbH, Heller тощо.

Приблизно у двох третинах випадків машини були ввезені до Росії через Туреччину: деякі турецькі посередники мають прямі зв’язки з Росією, а деякі навіть були засновані російськими підприємцями.

Прибутковий бізнес для всіх учасників, адже в умовах санкцій зазвичай знайдеться хтось у третій країні, який це зробить за щедру винагороду.

Виробники, до яких звернулися журналісти, перекладають вину саме на посередників, мовляв це ті порушували санкційний режим без відома німецьких компаній.

Експерти бачать можливість припинення незаконного експорту в посиленні санкцій і контролю над їх дотриманням. Компанії насправді можуть не знати, куди потрапляє їхня продукція, але за бажання можуть легко про це дізнатися та вжити відповідних заходів.