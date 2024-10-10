Немецкие промтовары продолжают поступать в Россию – расследование

Несмотря на санкции, германские промышленные продукты продолжают поступать в Россию. Об этом узнали журналисты-расследователи сети SWR, представившие свой анализ в программе Tagesschau телеканала ARD, сообщает Укринформ.

Поскольку импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, запрещен из-за санкций, Россия пытается производить как можно больше внутри страны, а помогает ей в этом и продукция немецких инженеров-механиков, говорится в расследовании.

Согласно документам российской таможни, имеющимся в распоряжении SWR, по состоянию на конец декабря 2023 года, в Россию было доставлено более 300 грузов от немецких производителей. В основном это крупные промышленные машины или так называемые станки с ЧПУ. Эти машины с компьютерным управлением могут, например, резать сталь, гнуть листовой металл или сваривать металлические детали полностью автоматически. Производство частей или боеприпасов для автомобилей или самолетов почти немыслимо без таких машин. Германия является лидером в производстве этих машин, доля которых на российском рынке достигает 30 процентов.

С помощью видео- и фотосъемки удалось выяснить, что российские компании "Парсек", "КамАЗ", NIR и "Индустриальные решения" снабжают российским военным двигатели и запчасти для самолетов и ракет. На всех этих предприятиях используется немецкое оборудование, продолжавшее поступать и в прошлом году. Не исключено, что Россия получает такие машины и в этом году.

SWR удалось идентифицировать более 30 немецких производителей, чьи машины были импортированы в Россию в прошлом году, многие из них расположены в земле Баден-Вюртемберг, традиционном месте машиностроения. Среди производителей фигурируют, в частности Walter Maschinenbau, Vollmer, Fein GmbH, Heller и т.д.

Приблизительно в двух третях случаев машины были ввезены в Россию через Турцию: некоторые турецкие посредники имеют прямые связи с Россией, а некоторые даже были основаны российскими предпринимателями.

Доходный бизнес для всех участников, ведь в условиях санкций обычно найдется кто-то в третьей стране, который это сделает за щедрое вознаграждение.

Производители, к которым обратились журналисты, перекладывают вину именно на посредников, мол это нарушали санкционный режим без ведома немецких компаний.

Эксперты видят возможность прекращения незаконного экспорта в усилении санкций и контроля за их соблюдением. Компании действительно могут не знать, куда попадает их продукция, но при желании могут легко об этом узнать и принять соответствующие меры.