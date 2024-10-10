Путін розширив безвіз для громадян Грузії

Володимир Путін своїм указом спростив порядок в’їзду і виїзду з країни для громадян Грузії. З посиланням на указ, опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з документом, безвізовий режим в’їзду в Росію, запроваджений минулого року, тепер поширюється на громадян Грузії, які прибувають «до Російської Федерації з метою здійснення трудової діяльності або на термін більше ніж 90 днів для тимчасового перебування в РФ, у тому числі з метою здобуття освіти». Як зазначає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу», раніше ці категорії громадян Грузії не мали права в’їзду до Росії без оформлення віз.

Указ набирає чинності з дня опублікування – 10 жовтня.

Путін скасував візовий режим для громадян Грузії, запроваджений 2000 року, з 15 травня 2023 року. Тоді ж було відновлене пряме авіасполучення між Росією і Грузією. Громадяни Росії також мають право безвізового в’їзду до Грузії. При цьому між країнами, як і раніше, немає дипломатичних відносин.

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