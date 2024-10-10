Путин расширил безвиз для граждан Грузии

Владимир Путин своим указом упростил порядок въезда и выезда из страны для граждан Грузии. Со ссылкой на указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации РФ, сообщает Радио Свобода.

Согласно документу, безвизовый режим въезда в Россию, введенный в прошлом году, теперь распространяется на граждан Грузии, прибывающих «в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой деятельности или на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе с целью получения образования». Как отмечает проект Радио Свобода "Эхо Кавказа", ранее эти категории граждан Грузии не имели права въезда в Россию без оформления виз.

Указ вступает в силу дня опубликования – 10 октября.

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, введенный в 2000 году, с 15 мая 2023 года. Тогда же было возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Граждане России также имеют право безвизового въезда в Грузию. При этом между странами по-прежнему нет дипломатических отношений.

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