Зеленський прибув до Парижа на зустріч з Макроном

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном﻿. З посиланням на France24, повідомляє Ділова столиця.

Емманюель Макрон вийшов на ґанок Єлисейського палацу та близько хвилини очікував прибуття кортежу Зеленського, після чого вийшов йому назустріч і далі обоє вирушили всередину палацу.

Нагадаємо, зранку Зеленський вже відвідав Лондон, де зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Зеленський представив Стармеру деталі його плану перемоги. Насамперед усе, що стосується військового посилення України. Лідери домовилися опрацювати План разом із союзниками.

З повідомлень ЗМІ відомо, що Зеленський за час своєї поїздки за кордон має зустрітися ще й із лідерами Італії, Німеччини, а також Папою Римським Франциском.