Зеленский прибыл в Париж на встречу с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном﻿. Со ссылкй на France24, сообщает Деловая столица.

Эмманюэль Макрон вышел на крыльцо Елисейского дворца и около минуты ожидал прибытия кортежа Зеленского, после чего вышел ему навстречу и дальше оба отправились внутрь дворца.

Напомним, утром Зеленский уже посетил Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Зеленский представил Стармеру детали его плана победы. Прежде всего, что касается военного усиления Украины. Лидеры договорились проработать План вместе с союзниками.

Из сообщений СМИ известно, что Зеленский за время своей поездки за границу должен встретиться с лидерами Италии, Германии, а также Папой Римским Франциском.