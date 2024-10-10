Умєров повідомив про "хороші новини" з Британії про далекобійну зброю

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з британським колегою Джоном Гілі. З посиланням на соцмережі міністра, повідомляє Лівий берег.

За словами Умєрова, міністри обговорили подальші кроки для підтримки Сил оборони, інвестиції в українську оборонну промисловість і домовилися опрацювати список першочергових потреб, які будуть профінансовані за рахунок заморожених російських активів.