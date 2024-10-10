Умеров сообщил о "хороших новостях" из Британии о дальнобойном оружии

Министр обороны Рустем Умеров встретился с британским коллегой Джоном Гили. Со ссылкой на соцсети министра, сообщает Левый берег.

По словам Умерова, министры обсудили дальнейшие шаги по поддержке Сил обороны, инвестиции в украинскую оборонную промышленность и договорились обработать список первоочередных потребностей, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.