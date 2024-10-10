Папа Франциск зустрівся з главою УГКЦ, пообіцяв "не дати світу забути про війну"
Папа Римський Франциск під час зустрічі з настоятелем Української греко-католицької церкви Святославом у четвер, 10 жовтня, заявив, що й надалі буде підтримувати Україну й не дасть світові забути війну, яку розпочала Росія. Про це йдеться на сайті УГКЦ, повідомляє Новое время.
Зустріч відбулася в Апостольському палаці Ватикану.
«Сьогодні перед нами стоїть важливе завдання — протистояти мілітаризації релігії, яку бачимо в російській агресії проти України, а також відкривати перед людьми Боже слово в умовах важких випробувань, бути проповідниками надії навіть у безвихідних умовах війни», — заявив глава УГКЦ Святослав.
Також Святослав нагадав, що Росія систематично знищує цивільну інфраструктуру українських міст і сіл, б'є по житлових кварталах.
Пап Римський заявив, що буде підтримувати Україну й залучить «усі дипломатичні механізми Святого Престолу для припинення війни». Також він запевнив, що не дасть світові забути про Україну.
В УГКЦ зазначили, що понтифік подякував Святославу за те, що той «в такий важкий історичний час випробувань» перебуває зі своїм народом.