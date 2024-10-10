Папа Франциск встретился с главой УГКЦ, пообещал "не дать миру забыть о войне"

Папа Римский Франциск во время встречи с настоятелем Украинской греко-католической церкви Святославом заявил, что и в дальнейшем будет поддерживать Украину и не позволит миру забыть войну, которую начала Россия. Об этом го на сайте УГКЦ, сообщает Новое время.

Встреча состоялась в Апостольском дворце Ватикана.

«Сегодня перед нами стоит важная задача — противостоять милитаризации религии, которую видим в российской агрессии против Украины, а также открывать перед людьми Божье слово в условиях тяжелых испытаний, быть проповедниками надежды даже в безвыходных условиях войны» , — заявил глава УГКЦ Святослав.

Также Святослав напомнил, что Россия систематически уничтожает гражданскую инфраструктуру украинских городов и сел, бьет по жилым кварталам.

Папа Римский заявил, что будет поддерживать Украину и привлечет «все дипломатические механизмы Святого Престола для прекращения войны». Также он заверил, что не даст миру забыть об Украине.

В УГКЦ отметили, что понтифик поблагодарил Святослава за то, что тот «в такое тяжелое историческое время испытаний» находится со своим народом.