11 жовтня на Одещині оголошено день жалоби
П'ятниця, 11 жовтня, в Одеській області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних атак по портовій інфраструктурі регіону 9 жовтня. Про це заявив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер, повідомляє Ділова столиця.
"У звʼязку з загибеллю людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району, завтра, 11 жовтня, в Одеській області оголошено день жалоби", — йдеться в повідомленні.
Голова регіону також висловив співчуття тим, хто втратив близьких.
Як повідомлялося, 9 жовтня російська армія завдала ударів балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок удару загинули 8 мирних жителів.