11 жовтня на Одещині оголошено день жалоби

П'ятниця, 11 жовтня, в Одеській області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних атак по портовій інфраструктурі регіону 9 жовтня﻿. Про це заявив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер, повідомляє Ділова столиця.

"У звʼязку з загибеллю людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району, завтра, 11 жовтня, в Одеській області оголошено день жалоби" , — йдеться в повідомленні.

Голова регіону також висловив співчуття тим, хто втратив близьких.

Як повідомлялося, 9 жовтня російська армія завдала ударів балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок удару загинули 8 мирних жителів.