Пятница, 11 октября, в Одесской области объявлена Днем траура по погибшим в результате российских ракетных атак по портовой инфраструктуре региона 9 октября﻿. Об этом заявил глава Одесской областной администрации Олег Кипер, сообщает Деловая столица.

"В связи с гибелью людей, в результате российской ракетной атаки по Одесскому району, завтра, 11 октября, в Одесской области объявлен день траура" , — говорится в сообщении.

Глава региона также выразил соболезнования тем, кто потерял близких.

Как сообщалось, 9 октября российская армия нанесла удары баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате удара погибли 8 мирных жителей.