Поезд с депутатами Европарламента эвакуировали после взрыва

Потяг з депутатами Європарламенту, який мав вирушити від Страсбурга до Брюсселя, евакуювали після незрозумілого вибуху – ймовірно, всередині локомотива.﻿ Про це пише Politico, повідомляє Європейська правда.

Інцидент стався у четвер близько 15:00, коли численні депутати здійснили посадку у поїзд Eurostar, спеціально зарезервованого Європарламентом, щоб їхати зі Страсбурга до Брюсселя.

"О 14:45 я побачив вибух у локомотиві потяга, звідти вирвався великий клуб диму… Був добрячих "бабах"! За три хвилини нам надійшло повідомлення, що треба виходити з потяга" , – розповів бельгійський депутат Емманюель Фулон, слова якого наводить французьке BFMTV.

Данський депутат Пелле Герстен від Лівих описав евакуацію як "хаотичну".

На вокзалі Страсбурга помітили пожежні служби.

Євродепутатам після того розіслали повідомлення електронною поштою з проханням "зберігати спокій" та повідомили, що "спільно з Eurostar шукають рішення".

У пресслужбі Європарламенту підтвердили ЗМІ, що на вокзалі стався "технічний інцидент" і для депутатів готують альтернативний спосіб доїзду до Брюсселя. Пізніше депутати отримали розсилки, що буде два поїзди на заміну пізніше уввечері.

Оператор TER Grand Est повідомив, що у Страсбурзі "є проблеми з прибуттям і відправленням поїздів через дим, що виходить з одного із потягів" і така ситуація може зберігатися до 18 години за місцевим часом.

Деякі євродепутати почали викликати собі таксі, а деякі залишились очікувати та жартували, що мають додаткову нагоду обговорити з колегами усе необхідне.