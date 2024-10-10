Поезд с депутатами Европарламента эвакуировали после взрыва

Поезд с депутатами Европарламента, который должен был отправиться из Страсбурга в Брюссель, эвакуировали после непонятного взрыва, вероятно, внутри локомотива. Об этом пишет Politico, сообщает Европейская правда.

Инцидент произошел в четверг около 15:00, когда многочисленные депутаты совершили посадку в поезд Eurostar, специально зарезервированного Европарламентом, чтобы ехать из Страсбурга в Брюссель.

"В 14:45 я увидел взрыв в локомотиве поезда, оттуда вырвался большой клуб дыма... Был хороший "бабах"! Через три минуты нам поступило сообщение, что надо выходить из поезда" , – рассказал бельгийский депутат Эмманюэль Фулон, слова которого приводит французское BFMTV.

Датский депутат Пелле Герстен от Левых описал эвакуацию как "хаотичную".

На вокзале Страсбурга заметили пожарные службы.

Евродепутатам после того разослали сообщение по электронной почте с просьбой "сохранять спокойствие" и сообщили, что "совместно с Eurostar ищут решение".

В пресс-службе Европарламента подтвердили СМИ, что на вокзале произошел "технический инцидент" и для депутатов готовят альтернативный способ доезда в Брюссель. Позже депутаты получили рассылки, что будет два поезда на замену позже вечером.

Оператор TER Grand Est сообщил, что в Страсбурге "есть проблемы с прибытием и отправлением поездов из-за дыма, выходящего из одного из поездов" и такая ситуация может сохраняться до 18 часов по местному времени.

Некоторые евродепутаты начали вызывать себе такси, а некоторые остались ожидать и шутили, что имеют дополнительную возможность обсудить с коллегами все необходимое.