Оголошено конкурс на посади до наглядової ради "Укренерго"

Кабінет міністрів оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради НЕК "Укренерго". Четвертого незалежного члена паралельно обирають за попередньо запущеною аналогічною прозорою процедурою.﻿ З посиланням на пресслужбу Мінекономіки, повідомляє Економічна правда.

Призначення усіх незалежних членів наглядової ради Укренерго має відбутися до 9 грудня 2024 року.

Таким чином уряд прагне посилити корпоративне управління в державних компаніях, щоб воно відповідало принципам ОЕСР та міжнародним стандартам.

Документи подаються з 10 жовтня до 31 жовтня 2024 року.

Мінекономіки очікує, що до 7 листопада консультант з відбору зробить попередню оцінку документів, проведе співбесіди та представить на розгляд Номінаційного комітету перелік потенційних кандидатів.