План для проведення наступного Саміту миру "буде на столі" в листопаді - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у листопаді підготовка до організації наступного Саміту миру має завершитись, але сама дата саміту поки невідома. ﻿Про це він сказав під час короткого спілкування зі ЗМІ після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, повідомляє Європейська правда.

Зеленського запитали, що на цей час вже визначилося з приводу проведення наступного Саміту миру.

"Наступний саміт миру має відбутися. У листопаді план буде вже "на столі" – а дати я не знаю. Думаю, зараз ніхто її не знає. Але ми будемо готувати все так, як вирішили. На початку листопада план вже буде, з усіма деталями" , – відповів президент України.

Макрон зі свого боку нагадав, що у жовтні будуть проходити тематичні конференції за різними пунктами "формули миру", над якими працюють окремі групи країн, і Франція, зокрема, 17 жовтня організовує таку тематичну зустріч щодо пункту про ядерну безпеку.