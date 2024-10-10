План для проведения следующего Саммита мира "будет на столе" в ноябре - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ноябре подготовка к организации следующего Саммита мира должна завершиться, но сама дата саммита пока неизвестна. Об этом он сказал во время короткого общения со СМИ после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, сообщает Европейская правда.

Зеленского спросили, что в настоящее время уже определилось по поводу проведения следующего Саммита мира.

"Следующий саммит мира должен состояться. В ноябре план будет уже "на столе" – а даты я не знаю. Думаю, сейчас никто ее не знает. Но мы будем готовить все так, как решили. В начале ноября план уже будет, со всеми деталями" , – ответил президент Украины.

Макрон в свою очередь напомнил, что в октябре будут проходить тематические конференции по различным пунктам "формулы мира", над которыми работают отдельные группы стран, и Франция, в частности, 17 октября организует такую тематическую встречу по пункту о ядерной безопасности.