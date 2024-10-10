Журналісти Радіо Свобода потрапили під обстріл на Донеччині
Знімальна група Радіо Свобода 10 жовтня потрапила під обстріл під час зйомок військових на Донеччині на Бахмутському напрямку, повідомляє Радіо Свобода.
Група проєкту Донбас Реалії (Радіо Свобода) у складі кореспондента Романа Пагулича й оператора Павла Холодова фільмувала роботу операторів FPV, коли російські військові вдарили ствольною артилерією по позиціях українських бійців.
Перший снаряд впав поруч із воєнним кореспондентом Романом Пагуличем і бійцями, з якими він спілкувався.
У результаті Роман Пагулич зазнав контузії (акубаротравми), двоє бійців – легкі поранення, оператора Павла Холодова уламки не зачепили. Усіх постраждалих доставили в стабілізаційний пункт, де їм надали першу допомогу.
Як розказав Роман Пагулич, балістичний захист шийної зони на його бронежилеті зупинив один із уламків снаряду.
Наразі загрози життю поранених бійців і членів знімальної групи немає.
Роман Пагулич працює на на Радіо Свобода з 2018 року, є автором репортажів з лінії фронту й аналітичних матеріалів про проблеми військових.
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