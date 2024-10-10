Журналисты Радио Свобода попали под обстрел на Донетчине

Съемочная группа Радио Свобода 10 октября попала под обстрел во время съемок военных в Донецкой области на Бахмутском направлении, сообщает Радио Свобода.

Группа проекта Донбасс Реалии (Радио Свобода) в составе корреспондента Романа Пагулича и оператора Павла Холодова снимала работу операторов FPV, когда российские военные ударили ствольной артиллерией по позициям украинских бойцов.

Первый снаряд упал рядом с военным корреспондентом Романом Пагуличем и бойцами, с которыми он общался.

В результате Роман Пагулич испытал контузию (акубаротравму), двое бойцов – легкие ранения, оператора Павла Холодова обломки не затронули. Все пострадавшие были доставлены в стабилизационный пункт, где им оказали первую помощь.

Как рассказал Роман Пагулич, баллистическая защита шейной зоны на его бронежилете остановила один из обломков снаряда.

Пока угрозы жизни раненых бойцов и членов съемочной группы нет.

Роман Пагулич работает на Радио Свобода с 2018 года, является автором репортажей с линии фронта и аналитических материалов о проблемах военных.

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