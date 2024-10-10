Журналисты Радио Свобода попали под обстрел на Донетчине
Съемочная группа Радио Свобода 10 октября попала под обстрел во время съемок военных в Донецкой области на Бахмутском направлении, сообщает Радио Свобода.
Группа проекта Донбасс Реалии (Радио Свобода) в составе корреспондента Романа Пагулича и оператора Павла Холодова снимала работу операторов FPV, когда российские военные ударили ствольной артиллерией по позициям украинских бойцов.
Первый снаряд упал рядом с военным корреспондентом Романом Пагуличем и бойцами, с которыми он общался.
В результате Роман Пагулич испытал контузию (акубаротравму), двое бойцов – легкие ранения, оператора Павла Холодова обломки не затронули. Все пострадавшие были доставлены в стабилизационный пункт, где им оказали первую помощь.
Как рассказал Роман Пагулич, баллистическая защита шейной зоны на его бронежилете остановила один из обломков снаряда.
Пока угрозы жизни раненых бойцов и членов съемочной группы нет.
Роман Пагулич работает на Радио Свобода с 2018 года, является автором репортажей с линии фронта и аналитических материалов о проблемах военных.
Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода