Ізраїль завдав удару по Бейруту, цыллю був топчиновник "Хезболли" - ЗМІ

Ізраїль завдав удару по центру Бейруту. Ціллю атаки був високопосадовець "Хезболли" Вафік Сафа. З посиланням на The Times of Israel, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

За даними видання, ціллю масштабного авіаудару ЦАХАЛу цього вечора в центрі Бейрута був керівник підрозділу зв'язку та координації "Хезболли" Вафік Сафа.

У 2019 році Міністерство фінансів США потрапило під санкції проти Сафи, яке описало його як співрозмовника Хезболли з ліванськими силами безпеки.

"Як голова апарату безпеки Хезболли, який безпосередньо пов’язаний з Генеральним секретарем Хасаном Насраллою, Сафа використовував ліванські порти та пункти пропуску для контрабанди та сприяв подорожам від імені "Хезболли", підриваючи безпеку ліванського народу, а також викачування цінних імпортних мит і доходів від уряду Лівану" , - написало тоді Міністерство фінансів.

Джерело в ліванських службах безпеки підтвердило Reuters, що ізраїльський удар по центру Бейрута був спрямований принаймні на одну високопоставлену фігуру в Хезболлі.

Це вже третій такий напад за межами південного передмістя Бейрута з моменту ескалації Ізраїлем кампанії проти "Хезболли" минулого місяця.